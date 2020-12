tmw radio Pagliari: "Gomez può anche restare a Bergamo. Dybala, richieste che stridono"

vedi letture

L'agente Silvio Pagliari è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti: "Penso che sarà un mercato mirato, in cui i club sanno già dove intervenire. Mancano ancora delle partite, però: tutto può succedere. Immagino molti prestiti con diritto di riscatto, visto che non ci sono molti soldi per investire: il problema è che quest'anno non si sa chi vince e neanche chi retrocede, come successo poche volte in Italia".

Dove si immagina Eriksen a fine mercato?

"Per quanto per me fortissimo ormai è un corpo estraneo. Ci sono due opzionI: uno scambio con grandi calciatori, ma non in Italia; oppure un prestito oneroso con diritto od obbligo. Di sicuro non lo regaleranno, è un giocatore che può diventare strumento importante nel mercato".

Nainggolan andrà al Cagliari?

"Secondo me sì, da quello che annuso è una soluzione voluta da tutti. Ci sarà da capire i numeri, ma penso alla fine saranno tutti accontentati".

Arriverà un nuovo vice-Lukaku per Conte? E che profilo sarebbe?

"Facendo il gioco delle coppie come fanno tutti i ds, manca l'attaccante fisico di riserva. Penso andranno a prendere una prima punta che sappia giocare con la squadra".

Che succederà col Papu Gomez?

"L'unica cosa che deve pensare chi deve andare a prendere Gomez è che la famiglia Percassi non lo regalerà. Conosco la mentalità Atalanta e della loro famiglia, per quanto possano esserci screzi e quant'altro, ha un prezzo: dovesse andare via può fare qualsiasi scelta, anche di vita e cambiare livello calcistico. Ripenso alle offerte che aveva avuto in estate...".

Con lui però l'Atalanta però sembra avere una marcia in più.

"In questo momento è tra i pochi a fare davvero la differenza, a Bergamo lo sanno benissimo e non mi meraviglierei che a fine del prossimo mercato lui fosse ancora lì. Un grande club può riuscire nell'intento di riparare i cocci".

Più Milan che Inter?

"Penso che l'Atalanta non lo cederebbe mai ad una diretta concorrente. Se fosse stata l'Atalanta di 4-5 anni fa, ok, ma in questo momento no. Può vendere i vari Gagliardini, Caldara o Mancini. Questi però erano giovani da confermare su certe platee, il Papu ti fa vincere le partite e se va al Milan lo fa per loro. Non credo che gente così esperta faccia certi errori".

La Fiorentina cerca una punta. Dove?

"Devono affacciarsi su un contesto internazionale".

Milik no?

"Lì si entra in un'altra situazione, il giocatore fra 15 giorni può accordarsi con altri club per l'anno prossimo. Se prendi la scelta di rinnovare ed andare via... Boh, non so se De Laurentiis ti lascia andare via".

Chi trovi di già pronto per l'Italia?

"Sappiamo tutti che se vuoi un giocatore forte ora non puoi non girare la testa verso l'estero. A parte Milik non vedo attaccanti in grado di fare la differenza che possano muoversi a gennaio. Per il salto di qualità, c'è da andare all'estero".

Che ne sarà di Dybala?

"In questo momento è una terza scelta, e la richiesta economica per il nuovo contratto stride. Pirlo ha dimostrato di puntare sulla coppia Morata-Ronaldo, e il fatto di non aver mai iniziato da titolare o quasi mi fa venire in mente qualche domanda...".

La sua corsa Scudetto chi ha in pole?

"Vedo sempre favorite Juventus e Inter, per me hanno qualcosa in più sulle altre. A deporre in favore dell'Inter c'è il fatto che la Juventus potrebbe andare avanti in Champions, mentre loro hanno solo il campionato. Quello per cui la Lazio l'anno scorso avrebbe potuto approfittarne, prima che succedesse tutto quello che sappiamo".

Che dire di Inzaghi?

"Fosse uno straniero l'avremmo incensato tra i migliori allenatori a livello europeo. Per me è tra i migliori in circolazione, tanto di cappello. La pandemia ha creato un'alterazione dei valori dei calciatori, perché ci sono quelli che si esaltano davanti a 60mila spettatori. Voglio rivedere queste stesse squadre col pubblico: sono convinto che ci saranno valori diversi. E la Lazio, dato che in campo ha animali veri, ci ha perso".

Calhanoglu è tra chi ha guadagnato?

"Esatto, mi hai letto nel pensiero. Dai tempi del Bayer lo conosco molto bene, e gli è sempre mancato qualcosina per quanto lo reputi straordinario. Voglio rivederlo con lo stadio pieno".