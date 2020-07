tmwradio Paparesta: "I due rigori della Juve? Il secondo c'è. Sull'altro... bisogna capire"

L'ex arbitro Gianluca Paparesta si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo su alcune discussioni arbitrali intorno all'uso del VAR e ai falli di mano nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "I due rigori della Juve contro l'Atalanta ci stanno? Il secondo sì, il braccio è largo e purtroppo per lui colpisce lì. L'interpretazione mi trova d'accordo, mentre sull'altro... Bisogna capire. Qui si fa confusione, perché il regolamento è cambiato: un gol non può essere assegnato se la palla sbatte sulla mano di un giocatore, ma questo vale per le reti e non per i calci di rigore. Qui si confondono due regole differenti: non dico che siamo di nuovo alla volontarietà, e forse dovremmo tornarci, ma non può essere sanzionato qualsiasi tocco con la mano dentro l'area".