Parisi: "Werner o Haaland? Sarebbe come scegliere tra Messi e Ronaldo"

Il noto procuratore sportivo Fabio Parisi ha parlato a TMW Radio ieri, spiegando anche la propria visione di quello che sarà il mercato futuro: "Credo che i contratti non si potranno depositare fino alla fine dei campionati. Quanto durerà dipenderà dal momento in cui quelli finiranno, secondo me anche un mese solo può bastare. Magari puoi pensare a spostare in avanti quella invernale. Valutazioni? Sarà il mercato a dare le regole, saranno fondamentali scambi e svincolati. Magari sulla media potrà esserci una contrazione. Werner? È un giocatore forte, interessa anche a tante squadre europee come Liverpool e Bayern. Ci hanno messo gli occhi Inter e Juventus, di attaccanti forti non ce ne sono così tanti ed è tra i papabili. Non sarà facile andarlo a prendere. Chi meglio fra lui e Haaland? Sono diversi, sarebbe come chiedere chi è meglio tra Messi e Ronaldo"