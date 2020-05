tmwradio Patron Novara: "La FIGC cerca di evitare ricorsi. Riforma B e C? Non mi piace"

Maurizio Rullo, patron del Novara, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della situazione legata alle serie minori: "La FIGC cerca di evitare troppi ricorsi, altrimenti diventa un caos. I presidenti avrebbero dovuto prenderci più in considerazione, siamo noi che scendiamo in campo, paghiamo i giocatori e sosteniamo la Serie C. I costi sono tantissimi. Un imprenditore da solo fa fatica a portare avanti tutto come un'azienda. Sento in giro che vorrebbero fare due gironi di Serie B, a meno che non defiscalizzi la Serie C o la rendi semi-professionista, non mi piace. Serve più aiuto, gli imprenditori sono obbligati a mettere mano ai portafogli e portare avanti un progetto, investendo sperando domani che ci sia un ritorno".

