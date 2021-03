tmw radio Pistocchi: "Gattuso lascerà Napoli. Perfetto per Bologna, Udinese, Torino"

Il giornalista Maurizio Pistocchi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Serie A e del domino di allenatori che potrebbe scatenarsi in estate. Questo il suo pensiero su Gattuso: "E' stato bravo e sfortunato nella sua esperienza a Napoli. Aveva una squadra molto competitiva, la seconda rosa del campionato ma gli sono mancati molti giocatori chiave nel periodo topico. Si giocherà un posto in Champions. Conoscendolo, non ha digerito quello che è successo e andrà via. Potrebbe essere perfetto per Bologna, Udinese, Torino".