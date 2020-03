tmwradio Pistocchi: "Ora il campionato è palesemente falsato. È imbarazzante"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Si inizia col caso dei recuperi in Serie A: "Non ha fatto una bella figura. Beghe di cortile che sono esplose in maniera deflagrante. Mi ha stupito l'incapacità di non garantire regole certe per tutti e la regolarità del campionato. Non è normale quanto è successo. Credo che si dovesse giocare a porte chiuse per un certo periodo. Servono regole uguali per tutti. Ora il campionato è palesemente falsato, per condizioni diverse in cui si sono trovate le squadre, anche per l'incertezza delle decisioni da prendere. Si parla di nuovo di Juve-Milan di Coppa Italia a porte chiuse. Tutto questo è imbarazzante. Non si ha la percezione di come possa essere gestita la situazione. Io da subito avrei detto, non da sabato, ossia da quando si è palesato il problema, che per 15 giorni si doveva giocare a porte chiuse in tutti i campionati. E poi si sarebbe valutato".