© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Romairone, direttore sportivo italiano, è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto parlando di Kulusevski e non solo: “È forte e giovane e quindi è stato pagato molto. Sono soldi ben spesi e la sua valutazione potrà crescere perché diventerà un giocatore di grande livello. La crescita di Orsolini? È cresciuto anche grazie al feeling con Mihailovic. Ha grandi doti e si sta esprimendo al massimo. Andrà in competizione per le convocazioni all’Europeo. Ha avuto soprattutto una crescita mentale”.