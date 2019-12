© foto di Chiara Biondini

Ospite dei microfoni di 'Maracanà' trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, Arrigo Sacchi, ex tecnico del leggendario Milan di inizio anni '90, ha commentato l'addio fra il Napoli e uno dei suoi allievi: Carlo Ancelotti: "Quando è andato al Napoli - ha raccontato - è stata la prima volta in carriera che sceglieva una nuova avventura senza chiedermi nulla. E ha fatto bene perché gli avrei detto di non andarci. Uno motivo su tutti perché Sarri al San Paolo aveva fatto un capolavoro che in pochi di noi ha capito a pieno".