TMW RADIO - Sconcerti: "Conte? Sfogo in una piccola crisi di nervi"

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta a TMW Radio durante 'Stadio Aperto'.

È solo un fatto anagrafico che porta a dire Ibrahimovic sì o Ibra no?

"Più di quello che possa fare, è importante che arrivi e faccia pensare diversamente tutta la squadra. Sarebbe adatto in una squadra bisognosa di uno shock come il Napoli, che è un po' fermo. L'arrivo di Ibra darebbe una grande scossa".

Conte ha esagerato con le parole? Si sente sotto pressione?

"L'Inter ha molti titolari, Borja Valero è il sesto centrocampista. Quando hai Gagliardini e Vecino come prime riserve non stai male. Lo sfogo di Conte è stato lo sfogo di una persona in una piccola crisi di nervi. È un brutto segno, non ha alcun senso. Sono rimasto molto colpito e preoccupato. Lui sapeva già tutto, non doveva parlare in diretta tv davanti ai giornalisti. Bastava andare in società e dire le cose chiare. Se lo fai mediaticamente, vuol dire che in primis hai tu un problema, non l'Inter. Milano aumenta le pressioni, la Juventus le nasconde e le risolve".

Domani Napoli-Atalanta:

"Partita importante a cui l'Atalanta ci arriva meglio. Il Napoli è in un momento delicato, mi dicono che lo spogliatoio sia in ebollizione. La formazione poi continua a cambiare di gara in gara. Credo comunque che il Napoli domani farà bene e potrà vincere. Se riesci a dare il meglio di te solo contro le grandi squadre, vuol dire che sei alla fine".

Su Fiorentina-Lazio di domenica scorsa...

"A Firenze si sono arrabbiati per il gol irregolare della Lazio, ma la Fiorentina ha perso la partita per i due infortuni di Caceres e Sottil. Andrei a rivedere il var per evidenziare gli errori di Sottil, che non può fare il quinto di centrocampo. Un giocatore di 20 anni non può andare a terra. Prendersela con la moviola è come nascondersi gli occhi sotto il guanciale".

La Juventus vince tante partite con un gol di scarto..

"È un limite. Con Allegri era diverso, perché dopo anni la sua squadra aveva imparato a gestire. Questa Juventus invece vuole essere bella ma è una bellezza effimera".