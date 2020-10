tmw radio Sconcerti: "Juve, la rosa per puntare alla Champions c'è"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, nella serata di ieri: "L'impressione che sto maturando è che la Juventus in questa stagione si sia dichiarata dentro che debba essere un rinnovamento, un transito. La rosa per puntare alla Champions c'è comunque, ma tra allenatore e scelte varie per il resto della rosa, anche quelle obbligate come Arthur, bisogna capire il valore che si ha, anche quello dei giovani. Mi viene comunque da pensare che tutto questo sia frutto di una scelta... Il dubbio ce l'ho. Contando anche sul fatto che questa sia una stagione di povertà ed imperfezione generale, per cui forse pure una stagione di rinnovamento avrebbe consentito loro di rimanere competitivi".