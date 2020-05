tmwradio Sconcerti: "Ripresa, la Juve parte con un handicap: ne ha già venduti due"

A TMW Radio, durante Maracanà, per parlare degli argomenti del giorno è intervenuto ieri il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sulla ripresa: "Nessuno si farà trovare impreparato. Se il campionato è sconosciuto, la Champions è altrettanto un rebus. Dobbiamo ancora capire come e se si svolgerà. Secondo me favorisce i meno forti. Più aumenta la casualità, più si incide sulla forza. Potrebbe venire fuori anche una squadra come l'Atalanta. La Juve partirà con un handicap: ha già dato via Higuain e Pjanic, anche se non ufficialmente. La storia del bosniaco è sbagliata. Sarri lo giudica lento e non vuole farlo giocare neanche mezzala, ma è uno dei più forti in Europa in quel ruolo".