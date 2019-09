TMW RADIO - Sensibile: "Inter, Lazaro saprà imporsi. Grazie a Conte"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Pasquale Sensibile, attuale "direttore sportivo" dell'agenzia di procuratori legata ai fratelli Pastorello ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

Il mio nuovo ruolo? "Oltre alla supervisione tecnica e sportiva, c'è anche un lavoro di relazioni internazionali che permetta al momento della riapertura del mercato di avere rapporti già attivi che permettano di essere pronti per i prossimi trasferimenti".

Un aneddoto sull'ultimo mercato? "Faccio fatica a farlo, ma posso dire che mi sono trovato a partecipare a riunioni in cui mi veniva da pensare come direttore sportivo anziché come procuratore assieme a Federico Pastorello. Mi è successo alcune volte e lo ammetto".

L'operazione in cui sono stato più attivo?

"Aleesami all'Amiens è stato quello in cui ho avuto una parte più attiva, visto il rapporto subito positivo venutosi a creare con la società francese".

Lazaro all'Inter? "E' un giocatore di altissimo livello che ha avuto un'evoluzione tattica che gli ha permesso di essere utile su entrambe le fasce sia come esterno in un centrocampo a cinque sia in una difesa a quattro. Superato l'ambientamento potrà poi lavorare con Conte, uno degli allenatori più preparati al mondo, e in un club che non ha fatto nulla per nascondersi. Saprà imporsi, anche grazie ad un grande duello interno con Candreva".

