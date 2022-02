ufficiale Galatasaray, Sensibile nuovo ds. Dal club: "Sarà di aiuto per il calcio turco"

vedi letture

È ufficiale da oggi, il Galatasaray ha nominato Pasquale Sensibile come nuovo direttore sportivo. Nell'annunciarlo, il vicepresidente Özgür Kalelioğlu ha dichiarato: "Crediamo sinceramente che dopo aver ottenuto successo nelle principali società europee come Juventus, Verona, Palermo e Roma sarà di grande aiuto anche per il Galatasaray. In seguito ai suggerimenti del nostro consulente sportivo, Luis Campos, l'ingresso del signor Sensibile nella nostra società deve essere visto come un nuovo approccio che salverà non solo il Galatasaray ma anche il calcio turco dall'impasse finanziaria".