Tacchinardi: "Pirlo alla Juve? Non so se è al posto giusto al momento giusto"

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie riguardanti al Juventus. Di seguito un estratto dell'intervista:

Lei al posto di Pirlo avrebbe accettato di esordire alla Juve senza aver mai allenato?

"Tutta la vita l'U23, non avrei rischiato perché sarebbe stata una cosa più grande di me. Non so se è al posto giusto al momento giusto. Avrei studiato e sbagliato in U23 e poi nel caso, se fossi andato bene e avessi avuto i favori della società, sarei salito di livello".