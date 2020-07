tmwradio Torricelli: "Bilancio positivo per Sarri, vincere non è così scontato"

vedi letture

L'ex difensore Moreno Torricelli, intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ha festeggiato così il nono successo consecutivo per la Juventus: "Per i nove anni sicuramente Andrea Agnelli, ha fatto qualcosa di incredibile per tutti. Nove di fila è tantissima roba, così come ritrovare sempre l'entusiasmo, riuscire a trasmetterlo a entourage, squadra è calciatore. Ci sono state ottime squadre, che hanno dato filo da torcere, e mi viene in mente la Roma di Garcia, il Napoli di Sarri... Nonostante questo, la Juve ha battuto i record e l'ha fatta da padrona. Ripetersi nella vittoria è sempre più difficile e si sa che nessuno vuole mai regalare niente, grande merito a tutti quelli che si sono alternati in questi nove anni. Bilancio per Sarri? Positivo. All'inizio del campionato davano per scontata la vittoria, ma vincere non è così facile. Purtroppo ha perso ai rigori la finale di Coppa Italia, ma diciamo che per il momento il bilancio rimane positivo: stiamo a vedere come va soprattutto la partita col Lione. Bisogna conquistarsi perché nessuno regala niente".ale è fondamentale".