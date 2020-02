vedi letture

tmwradio Tovalieri: "Finora Sarri alla Juve mi ha deluso. Siamo al di sotto del potenziale"

Per parlare della Roma e non solo, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio l'ex calciatore e tecnico Sandro Tovalieri. Queste le sue parole sulla Juve: "Sarri ha detto che non è integralista? Si sa, ma credo che le caratteristiche dei giocatori di Napoli e Juve sono differenti. Ha provato ad impostare il gioco di Napoli ma non c'è riuscito. Finora mi ha deluso. Ha delle difficoltà perché si è reso conto che andare alla Juve e non vincere può creare dei malumori. E' stato anche fischiato, perché siamo al di sotto del potenziale della squadra".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Sandro Tovalieri a TMW Radio!