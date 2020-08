tmw Rebus Torreira: Giampaolo lo vorrebbe a Torino. Il Milan valuta in caso di addio di Bennacer

Lucas Torreira potrebbe aver concluso la sua avventura all’Arsenal. Il centrocampista uruguaiano, dopo sole due stagioni, può salutare la Premier League e tornare in Italia, dove tante squadre continuano ad apprezzarne le qualità. L'ex Sampdoria non rientrerebbe nei piani di Mikel Arteta e per questo avrebbe dato il via libera al suo agente, che ora punta a riportarlo in Serie A.

Tre opzioni per il futuro - Non è un mistero che il classe 1996 sia molto legato a Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese ha saputo più di chiunque altro esaltarne le caratteristiche e già aveva provato - senza successo - a portarlo al Milan nella scorsa estate. Adesso potrebbe riprovarci, anche se c'è un ostacolo piuttosto ingombrante: l'ingaggio del giocatore è di circa 3 milioni di euro, molto più alto del tetto salariale imposto da Cairo (Belotti ne guadagna 1,7, così come Verdi, Zaza, Izzo e Sirigu). Un problema non da poco, ma non è escluso che i granata ci provino, così come non è escluso che anche il Milan possa tornare alla carica, soprattutto qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile per Ismael Bennacer. L'algerino ha convinto tutti nella sua prima stagione in maglia rossonera e sarà ancora titolare; un suo addio, però, spalancherebbe le porte a Torreira. Resta poi in piedi l'opzione Fiorentina, che gli affiderebbe un ruolo centrale nel progetto e gli garantirebbe lo stesso ingaggio percepito a Londra, e la pista spagnola: l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha chiesto informazioni per il giocatore.