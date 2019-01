TMW - Retroscena Godin, lo United offriva 4,8 milioni di euro annui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter e Diego Godin sono sempre più vicini. I nerazzurri hanno pareggiato l'offerta dell'Atletico Madrid, portando la proposta a 6 milioni di euro netti all'anno, con un biennale più l'opzione per il terzo. È questo il pomo della discordia in Castilla, perché Godin chiede le stesse condizioni contrattuali, con i Colchoneros che però attualmente propongono solamente un annuale. Questione di politica: come il Chelsea, anche l'Atleti vorrebbe evitare di avere troppi ultratrentenni.

UNITED FUORI - Nella corsa c'era pure il Manchester United, alla ricerca di un grande difensore per la retroguardia. In estate aveva offerto 7 milioni di euro a stagione a Godin, con l'uruguagio che però voleva rimanere all'Atletico per il patto di cercare di vincere la Champions con Griezmann e Simeone. Ora la proposta si era abbassata a 4,8 milioni per un biennale. Per questo i Red Devils, che stanno già muovendosi su altre piste, sono stati scartati dal difensore sudamericano.