tmw Retroscena Inter, l'Olympique Marsiglia voleva Asamoah: stipendio troppo alto

vedi letture

L'Olympique Marsiglia sta cercando un terzino sinistro e nel novero dei candidati era entrato anche Kwadwo Asamoah, esterno dell'Inter. Il ghanese ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri e potrebbe anche esserci una cessione in prestito, ma è lo stipendio il vero problema per i francesi: 3 milioni di euro che, almeno per il momento, non sono trattabili. Dunque l'idea è durata pochissimo, perché l'OM ha la tendenza ad abbassare il monte ingaggi più che alzarlo per la prossima stagione.