Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani del suo quarto ritorno al Santos, Robinho ha ripercorso anche i suoi quattro anni al Milan, oltre a commentare il ruolo ancora centrale del suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic nel 'Diavolo' di oggi: "Sono stati quattro anni bellissimi, ho segnato oltre 30 gol, abbiamo vinto uno Scudetto indimenticabile e anche una Supercoppa italiana. Quello era davvero un grande Milan, un top club mondiale in cui ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi campioni: Pato, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Ronaldinho, Thiago Silva, Inzaghi, Kakà, Ibrahimovic...".

È il solito Ibra, del resto, il leader del Milan di oggi.

"Non mi sorprende affatto. Ibra è sempre stato un professionista esemplare, lui vive davvero per il calcio. Al Milan ho avuto il privilegio di giocare e allenarmi con lui, di vederlo tenere alto tutti i giorni il livello della squadra: è stato un onore per me e sinceramente non mi meraviglia che a quasi 40 anni sia ancora un fenomeno. I giovani talenti del nuovo ciclo rossonero hanno un bisogno assoluto dei consigli e dell'esperienza, oltre che del carattere, di un campione come Zlatan".

Che messaggio vuole mandare infine ai suoi tifosi italiani?

"Oggi sono un uomo nuovo, ho 36 anni e diciamo che ho messo la testa a posto (ride, ndr). Voglio mandare un forte abbraccio e un grosso in bocca al lupo per questa nuova stagione ai tifosi rossoneri in particolare, non li dimenticherò mai. Sempre forza Milan!".