tmw Roma in partenza per Napoli: 50 tifosi giallorossi alla stazione per caricare la squadra

La Roma è in partenza per Napoli, dove stasera affronterà gli azzurri nel big match del 9° turno di Serie A. Alla stazione della capitale, come raccolto da TMW, erano presenti 50 tifosi per caricare i giallorossi in vista dell'incontro. Questo il nostro video: