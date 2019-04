© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta lavorando al successore di Monchi. Nell'ordine del giorno del summit romanista c'è la questione direttore tecnico, perché Massara sarà quello sportivo nonché capo scout. Franco Baldini ha proposto Luis Campos, del Lille, ma il presidente James Pallotta non è ancora convinto di questa soluzione perché sarebbe un dirigente che non parla in italiano e, dopo l'avventura Monchi, questa sarebbe una questione prioritaria per il numero uno giallorosso. Così rimane in piedi ancora la candidatura di Petrachi, in rotta con il Torino e pronto per una nuova avventura.