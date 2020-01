TMW - Roma, per Antonucci offerta dal Vitoria Setubal

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Mirko Antonucci, classe ‘99, della Roma potrebbe essere in Portogallo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Vitoria Setubal avrebbe presentato un’offerta ufficiale al club giallorosso per avere il giovane attaccante in prestito fino alla fine della stagione.