TMW - Roma, saltato Olsen al Montpellier: il retroscena

© foto di Federico Gaetano

Un accordo saltato quando sembrava prossimo alla chiusura. Il trasferimento di Robin Olsen al Montpellier era cosa fatta, quadra trovata tra le società per un milione di prestito più diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro in favore dei francesi. Una trattativa che però non si è conclusa per la richiesta da parte dei giallorossi di aumentare la cifra sul prestito di ulteriori 200 Mila euro. Il retroscena riguarda l’inserimento di un nuovo intermediario sul fronte giallorosso nell’affare tra le due società quando gli accordi erano già stati di fatto praticamente ratificati, commissioni comprese per le parti che avevano costruito l’accordo: all’agente del giocatore secondo il regolamento della federazione francese, sarebbe spettato il 10% dell’ingaggio del suo assistito, e per questo motivo la parte legata al giocatore non ha di fatto responsabilità sul naufragio dell’affare. A quel punto il Montpellier, sorpreso dall’innalzamento della richiesta da parte della Roma, ha inoltrato la sua ultima proposta con annesso ultimatum, un giorno per accettare oppure si sarebbe virato su un’opzione differente. La mancata risposta da parte dei giallorossi ha comportato la scelta di virare su un’altra opzione: Rulli della Real Sociedad è quindi a un passo dal diventare il nuovo portiere del Montpellier, come anticipato qualche giorno fa.