TMW - Roma, se arriva Gasp parte la rivoluzione. Obiettivo Gosens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma programma il futuro e lo fa con Gian Piero Gasperini: il tecnico dell'Atalanta è l'obiettivo numero uno di Petrachi, che dopo l'addio al Torino sta già lavorando per la ricostruzione della squadra giallorossa, di cui dovrebbe diventare ufficialmente il direttore sportivo a breve. E se l'affondo per il tecnico di Grugliasco andasse a segno, ecco che partirebbe di conseguenza la corte a Robin Gosens. Il tedesco è stato uno dei grandi protagonisti della meravigliosa stagione della Dea e si è fatto valere anche in zona gol, diventando un'arma in più in una squadra che non può prescindere dalla spinta degli esterni: motivo per cui Gasperini sarebbe ben felice di portarlo con sé in caso di trasloco all'ombra del Colosseo.