© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'interesse della Juve nei confronti di Davide Frattesi ha definitivamente riacceso le attenzioni della Roma nei confronti del talento cresciuto nel vivaio giallorosso e ceduto la scorsa estate al Sassuolo.

La Roma, infatti, cercherà nei prossimi giorni di far valere la clausola per il riacquisto del centrocampista della Nazionale Under20 quarta al Mondiale appena terminato in Polonia. Una trattativa che potrebbe anche riguardare Mirko Antonucci, altro talento scuola Roma appena rientrato dal prestito al Pescara.

Sullo sfondo per Frattesi rimangono vivi gli interessamenti di Genoa e Sampdoria.