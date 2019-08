TMW - Roma, stallo per Rugani: Lovren torna l'obiettivo numero uno

Fonte: Marco Conterio

Vive una fase di stallo la trattativa tra Juventus e Roma per la cessione in giallorosso di Daniele Rugani. Viste le difficoltà, il ds romanista Petrachi ha riavviato i contatti per Dejan Lovren, con il croato che torna prepotentemente in pole per la difesa di Fonseca. Sullo sfondo, resta viva l'alternativa che porta a Mustafi, potenzialmente in uscita dall'Arsenal.