tmw Roma, taglio stipendi in stand by. Si lavoro per quantificare i danni: poi aspetterà la Lega

Uno degli argomenti principe di questi giorni è l’ipotesi del taglio degli stipendi per i calciatori a causa dell’inattività dovuta per l’emergenza da Coronavirus. Se la Juventus prende una posizione netta a riguardo, come apprende la redazione di TMW, in casa Roma si temporeggia. Qualche giorno fa l’AD Fienga ha espresso già una prima posizione non escludendo addirittura un risparmio in futuro anche sulla classe dirigente. Prima di affrettare una qualunque decisione, il club giallorosso vuole comunque quantificare, attraverso un’analisi dettagliata, il danno che le casse di Trigoria subiranno. Inoltre il management capitolino è intenzionato a capire anche la direzione che la Lega di Serie A ha intenzione di prendere a riguardo per uniformarsi in seguito. Nessuna chiusura dunque al taglio degli stipendi. Lo scenario resta plausibile, ma per il momento rimane in stand-by in attesa di segnali più chiari dalle massime istituzioni calcistiche.