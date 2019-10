Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

In zona mista al termine di Sampdoria-Roma è intervenuto il centrocampista giallorosso Jordan Veretout: “È stata una partita molto difficile, abbiamo visto sul campo che è una squadra tosta dopo il cambio di allenatore. Dobbiamo fare molto meglio per vincere le partite. Giovedì avremo un’altra partita difficile, dobbiamo riposare e fare una miglior prestazione”.

Sugli infortuni: “Non so a cosa sono dovuti, sicuramente sono tanti. Oggi abbiamo perso Cristante e Kalinic, non so ancora come stanno, ma è un periodo difficile da questo punto di vista”.

Sull’attacco: “È mancato un po’ di movimento, di prendere più iniziativa. Quando arriviamo sulle fasce dobbiamo mettere un po’ più di calciatori in area e fare più movimento per sorprendere i difensori avversari”.