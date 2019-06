TMW - Samp, Kownacki al Fortuna: definiti ultimi dettagli. Firmerà per 4 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dawid Kownacki e il Fortuna Dusseldorf sono pronti a dirsi sì, stavolta a titolo definitivo. Come raccontatovi ieri pomeriggio in anteprima proprio su queste colonne , nelle ultime ore c'è stata infatti una forte accelerata della trattativa che porterà nelle casse dei blucerchiati circa otto-nove milioni di euro. Dopo la quasi fumata bianca di ieri, oggi anche i dettagli finali sembrano ormai essere stati definiti. L'attaccante polacco, secondo quanto raccolto da TMW, firmerà un contratto quadriennale col Fortuna e coronerà così il sogno, suo e della sua famiglia, di restare nel massimo campionato tedesco dopo il prestito degli scorsi sei mesi, chiuso con quattro gol e un assist in undici presenze.