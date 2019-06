TMW - Sampdoria, accordo vicino col Fortuna per la cessione di Kownacki

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dawid Kownacki è sempre più vicino (di nuovo) al Fortuna Dusseldorf. L'attaccante polacco, reduce dal prestito degli scorsi sei mesi con quattro gol e un assist in undici presenze, dovrebbe infatti essere acquistato a titolo definitivo dallo stesso club tedesco. I contatti vanno avanti da giorni, ma nelle ultime ore sembra essere arrivata un'accelerata. Kownacki, dal canto suo, ha già fatto sapere di non avere la minima di intenzione di tornare alla Sampdoria, che secondo quanto raccolto da TMW ha quasi definito un accordo col Fortuna per la sua cessione sulla base di un conguaglio da otto milioni di euro.