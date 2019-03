Nella sua intervista rilasciata a margine dell'incontro in Comune a Genova, l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero alla Sampdoria, ha parlato anche di Fabio Quagliarella: "Sta facendo cose straordinarie, siamo contentissimi e rappresenta un grande onore per noi. redo che sia un giovane dentro, facciamo gli scongiuri per il suo record di gol come calciatore più anziano della storia della Nazionale".