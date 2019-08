TMW - Sampdoria, ai dettagli con lo Zenit per Rigoni

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria ha deciso di cautelarsi in caso di mancato arrivo di Gregoire Defrel e sta per chiudere con lo Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’operazione sarebbe ai dettagli dopo il summit di oggi con la società russa. L’ex Atalanta arriverà in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze in blucerchiato.