Il Leicester City è molto interessato al centrocampista della Sampdoria Dennis Praet. Per il centrocampista belga classe '95, valutato dal club blucerchiato circa 25 milioni di euro, le foxes hanno presentato un'offerta di circa 18 milioni di euro. Una offerta che ha destato l'interesse della società blucerchiata, pronta a iniziare una trattativa. L'affare però ad oggi non è decollato, perché lo stesso Praet non è interessato a questa possibile destinazione.