TMW - Sampdoria, prossima settimana confronto in Belgio per Malinovskyi

La Sampdoria è seriamente interessata a Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino classe '93 di proprietà del Genk. In settimana, la trattativa è andata avanti ed è stato raggiunto un accordo di massima col calciatore. Anche al club belga è stata presentata un'offerta piuttosto importante, ma le parti stanno ancora lavorando e la prossima settimana ci saranno confronti faccia a faccia coi dirigenti del Genk per capire se sarà possibile chiudere l'operazione.

Nei confronti sarà presente lo stesso calciatore. A svelare questo particolare, in una intervista del portale 'VTM Nieuws', il ds del Genk Dimitri de Condé: "Lunedì discuteremo della situazione con Ruslan e vedremo cosa chiede, vorremmo tenerlo qui, ma se non riusciamo a convincerlo, spero che i club si comporteranno in maniera corretta, se i club non offriranno l'importo corretto, spero che Ruslan comprenderà la nostra situazione".

Negli scorsi giorni, anche l'Atalanta s'era fatta avanti con un'offerta da circa 10 milioni di euro. Un'offerta che però il Genk ha giudicato non all'altezza del valore del calciatore.