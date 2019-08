TMW - Saponara al Genoa: "Passato alla Samp? Sono un professionista"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Al suo arrivo all'istituto Synlab Il Baluardo per le visite mediche con il Genoa, Riccardo Saponara ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "La città mi era piaciuta, per me è un piacere tornare qui".

Perché ha scelto il Genoa?

"Per me, calcisticamente, è l'opportunità migliore, mentre tecnicamente dico che il presidente mi ha voluto fortemente. In questo momento della mia carriera è la soluzione che più mi si addice".

Ora pensa a un gol nel derby?

"Voglio fare bene in generale con questa squadra".

Che squadra pensa di trovare?

"Una squadra che si sta formando con un allenatore che sa far giocare bene le sue squadre. Sono sicuro di entrare in un organico già ben organizzato e con grandi qualità".

Cosa si prova a passare dalla Samp al Genoa?

"Ormai il calcio si sa come funziona, capisco l'amarezza dei tifosi doriani ma sono un professionista e voglio fare bene e darò il meglio di me. Cercherò di farmi amare per le mie qualità, in blucerchiato sono stato bene ma questo è un nuovo capitolo".