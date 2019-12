© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A volte ritornano. Come i vecchi amori, come i vecchi sondaggi di mercato. Fanno giri immensi e poi eccoli lì: Gianluca Caprari e la corte del Sassuolo. Che si ripropone adesso, a gennaio. Con la Sampdoria pronta ad ascoltare offerte e con il club neroverde che lo considera l'uomo ideale, tecnicamente e tatticamente, per rinforzare la formazione di Roberto De Zerbi. Non è solo la società emiliana a cercarlo, per Caprari sono arrivati sondaggi da tanti club di Serie A. Però quello della società della Mapei sembra il più concreto.