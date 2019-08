Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Sassuolo scatenato sul mercato in questo venerdì che chiude l'ultima settimana di trattative: prima del gran finale, i neroverdi si assicurano due rinforzi di spessore come Vlad Chiriches (in foto) e Gregoire Defrel. Per il difensore accordo col Napoli per un prestito oneroso, mentre l'attaccante arriva dalla Roma con la medesima formula, come da noi anticipato. Ora le firme alla presenza del ds Giovanni Rossi e degli agenti Pocetta e Chiodi: non è escluso che i due possano persino rientrare tra i convocati di De Zerbi.