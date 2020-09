tmw Sassuolo, Mazzitelli a un passo dall'addio. Il Pisa vicino al prestito del giocatore

Luca Mazzitelli pronto a ripartire dalla Toscana. Il classe '95 di Roma, di proprietà del Sassuolo, è a un passo dal Pisa. Le società sono d'accordo per il prestito del calciatore di una stagione alla corte di D'Angelo. Il club toscano ha deciso di consegnargli le chiavi del centrocampo dopo l'ultima stagione a Entella e ha vinto una folta concorrenza di club in Serie B e non solo, visto che c'erano sondaggi per Mazzitelli col Sassuolo anche della A. Ma la scelta Pisa è stata forte, da entrambe le parti.