TMW - Sassuolo, per Duncan servono 20 milioni. Fiorentina avvisata

Non si muove di un millimetro la valutazione del Sassuolo per Alfred Duncan: il centrocampista parte solo per 20 milioni, il club neroverde è tornato a comunicarlo alla Fiorentina anche oggi, ma allo stato attuale per i viola non ci sono vere alternative all'ex Inter. Possibile un nuovo contatto nelle prossime ore, con i viola che contestualmente vorrebbero cedere Badelj, a cui rimane interessato il Torino.