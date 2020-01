TMW - Semplici: "Bonifazi e Iago nomi di valore. Petagna? Spero resti"

Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in zona mista dopo il KO di San Siro contro il Milan, costato l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Eravamo in emergenza, abbiamo fatto esordire due ragazzi e abbiamo fatto comunque una bella gara. Questo è positivo, abbiamo avvicinato alcuni giocatori alla prima squadra. Il primo tempo non è stato dei migliori, abbiamo concesso troppe occasioni. Abbiamo giocato con troppa sufficienza e non ce lo possiamo permettere contro avversari così. Ho cercato di scuotere la squadra e rincuorare tutti all'intervallo, e nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, provando a proporre qualcosa. Queste partite ci devono servire per crescere, ma potevano interpretarla in modo migliore, più spensierato e invece ci siamo fatti condizionare dal momento".

Cosa si aspetta dal mercato? Si fanno i nomi di Bonifazi e Iago Falque.

"La società sta lavorando e sa quello che manca. Sono due nomi di grande valore, ma è prematuro parlarne. Posso parlare di Dabo e di altri che ci sono".

Cosa servirà per la salvezza?

"Dobbiamo scrollarci di dosso tutta la negatività che abbiamo accumulato nel girone d'andata. Ci sono state tante cose negative, a partire dai mesi estivi, e abbiamo commesso tutti degli errori. Dobbiamo fare di pià, cercare di proporre qualcosa di nuovo".

Petagna resterà?

"Mi auguro di sì. Oggi era a riposo precauzionale, è un giocatore importantissimo per noi ma dobbiamo essere pià squadra, crescere tutti. Un solo singolo non risolve il problema".