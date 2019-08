TMW - Sneijder: "L'Inter può battere il Barça. Spero vinca lo Scudetto"

Fonte: Dai nostri inviati, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wesley Sneijder, ambasciatore per la Champions League 2019/20 ed ex giocatore dell'Inter, ha parlato dopo il sorteggio della fase a gironi. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "L'Inter può vincere anche adesso contro il Barcellona, come abbiamo fatto noi nel 2010 quando nessuno pensava che potessimo farcela. Questa squadra può crescere ancora, dopo un anno di Champions. Adesso possono lottare per lo Scudetto, l'anno scorso non era così. Conte come Mourinho? Non lo so, ho lavorato solo con Mou. Spero che l'Inter possa davvero lottare per il titolo in Serie A".