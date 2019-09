TMW - Solari: "L'Inter può vincere lo scudetto. E Van Dijk il The Best"

Fonte: Tancredi Palmeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, ex giocatore di Inter e Real Madrid e oggi allenatore, ha parlato a TMW a margine della presentazione del FIFA The Best a San Siro: "CR7, Messi e Van Dijk candidati al The Best? Ci sono sempre tanti giocatori che possono essere in quei tre. La scelta è democratica, dobbiamo rispettare giornalisti e fan che hanno scelto questi tre. Su Messi e CR7 non ci sono grandi dubbi. Alcuni saranno annoiati di questi due nomi, ma sono fantastici. La loro eccellenza non deve essere data per scontato, oltre alla classe lavorano tanto ogni anno per essere sempre al top. Van Dijk? Ha fatto una stagione fantastica ed è un trionfo per un difensore arrivare in finale per questo premio. Non sarebbe strano vederlo vincere, il calcio è pieno di magia. Il Liverpool ha vinto la Champions dopo una semifinale meravigliosa, chissà... Pochettino, Guardiola e Klopp come migliori allenatori? Pochettino sta facendo un lavoro eccellente col Tottenham da oramai tanti anni. Ha fatto davvero il meglio che si potesse fare. Per me è dura dire chi ha fatto meglio, forse il migliore è un allenatore che è riuscito a trovare la promozione dalla seconda divisione... Questi tre allenatori rappresentano anche tutti gli altri. L'Inter di Conte? Sono felice per l'inizio bello dell'Inter, ho vissuto tre anni meravigliosi lì, abbiamo vinto tutto. Può vincere lo scudetto, competere con Napoli, Milan e soprattutto Juve è difficile ma l'anno è iniziato bene e io ci spero".