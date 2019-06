TMW - Spagna U21, Ceballos: "Il futuro? Voglio sentirmi importante"

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid e della Spagna U21, ha commentato ai microfoni di TMW la vittoria ottenuta oggi in finale dell’Europeo di categoria contro i pari età della Germania: “È stata una settimana di lavoro duro, faceva molto caldo, abbiamo fatto tanti sacrifici. Sicuramente alla fine di questo torneo avremo un po’ di tranquillità oltre alla grandissima soddisfazione. Vittoria sofferta? Sicuramente abbiamo sofferto, ma l’importante è che il giocatore abbia gestito bene il momento difficile. La cosa più importante di tutto penso sia la vittoria e la felicità di questa squadra. Quanto a me, credo di aver giocato con grande fiducia. Poi avevo alle spalle una squadra che mi ha aiutato a dare il meglio in questo torneo. Questa generazione sicuramente è molto forte, possiamo solo ringraziare, abbiamo vinto in Grecia, ora l’Europeo U21, penso che la Spagna abbia un futuro straordinario. Mi dispiace che mia madre non è potuta stare qui. Il mio futuro? Sicuramente devo valutare, la cosa fondamentale per me è sentirmi importante. Adesso sicuramente ho bisogno di staccare e pensare al futuro”.