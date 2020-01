Fonte: Raimondo De Magistris e Gianluigi Longari

Grandi manovre a Ferrara, dove il direttore sportivo Vagnati sta rivoluzionando il proprio reparto offensivo per aiutare Semplici nella rincorsa alla salvezza. Accordo raggiunto col Cagliari per uno scambio di prestiti secchi tra Alberto Cerri e Alberto Paloschi, mentre dalla Fiorentina, con cui si è concluso l'ennesimo affare oggi, quello per Igor, arriverà Riccardo Sottil. Anche per il nazionale Under 21 azzurro si tratta di un prestito secco.