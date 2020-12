tmw SPAL, Marino: "Partita di sacrificio. Nel finale tante occasioni, potevamo vincere"

Pasquale Marino, tecnico della SPAL, è intervenuto al termine del match per analizzare la sfida contro il Venezia (0-0 il risultato finale): "In effetti loro sono partii molto meglio, i primi 25’ abbiamo fatto molta fatica. A poco a poco abbiamo preso campo, nel secondo tempo abbiamo avuto tre palle gol limpide. Non è facile vincere fuori casa, il campionato è davvero equilibrato: a parte la prima parte di gara la squadra è uscita bene, nella ripresa non hanno impensierito il nostro portiere".

Le sono piaciuti gli attaccanti?

"Abbiamo fatto una partita di sacrifico, il Venezia ha giocato con 4 attaccanti. Sanno palleggiare, hanno messo fisicità. Nell’impatto abbiamo sofferto, ma poi abbiamo iniziato a giocare. Alla lunga si è visto che stiamo molto meglio, siamo riusciti a giocare. Nell’ultima parte di gara potevamo anche vincere viste le occasioni limpide che abbiamo avuto".

Davanti è mancata la zampata vincente.

"Le occasioni le abbiamo avute, a Cittadella non abbiamo mai tirato in porta. Sia col Chievo sia oggi abbiamo avuto le occasioni per vincere. Siamo in una fase in cui si gioca ongi 3-4 giorni, la squadra è cresciuta nel finale. I ragazzi stanno discretamente bene".

Giocare dopo rispetto le altre gare può penalizzarvi?

"Non credo sia uno svantaggio o meno, noi possiamo giocare solo au un campo dobbiamo pensare a noi, la squadra ha giocato. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario in ottima forma. È stata una buona gara, ci possiamo preparare bene per affrontare il Lecce".