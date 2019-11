Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha parlato in zona mista al termine del pareggio casalingo contro il Genoa: "Oggi era una di quelle partite che servono per dare la svolta e portarci a una situazione di classifica migliore ma non è andata così. Mi è piaciuto molto l'approccio a inizio secondo tempo e purtroppo dopo il vantaggio un errore ci ha condannato al pareggio e non siamo stati più incisivi come in precedenza".

Ha avuto la sensazione che dopo il pareggio la squadra si sia sentita crollare il mondo addosso?

"Non so cosa gli passi per la testa ai giocatori ma bisogna essere bravi a resettare e andare avanti come fatto poco prima. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni. Fino al gol avevamo fatto bene e dovevamo continuare anche dopo la rete del pareggio".

Pensa che sia mancato il coraggio? Si poteva inserire un'altra punta?

"Sono cose che decide il mister. Poi se avessimo perso avremmo parlato di un attaccante di troppo. Valoti ha fatto benissimo quando è entrato giocando vicino a Petagna. La squadra è riuscita anche abbastanza alta. Non credo che siano i ruoli a condizionare l'andamento della partita. Purtroppo non siamo riusciti a essere aggressivi come poco prima".

Kurtic ha zittito Semplici a fine partita?

"L'ho visto nervoso per qualche fischio del pubblico e per il risultato ma non ho visto gesti di questo tipo e se fosse successo, si chiariranno tra loro perché sono adulti e sanno sicuramente come fare".