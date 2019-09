TMW - SPAL, Semplici: "Ko? È colpa mia, mi prendo tutte le responsabilità"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

L'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha analizzato anche in zona mista la sconfitta col Sassuolo. Questo quanto raccolto da TMW: "Sarebbe troppo facile dare la colpa all'infortunio di D'Alessandro. Siamo stati noi a sbagliare la prestazione. Peccato, perché fino al secondo gol del Sassuolo non avevamo fatto male. La cosa che non mi è piaciuta è stata la mancanza di reazione, dopo lo 0-3 ci siamo accontentati quasi di perdere con questo risultato".

Come si spiega questa sconfitta?

"La colpa è sempre dell'allenatore, mi prendo le mie responsabilità. Sappiamo che dobbiamo migliorare, specialmente nella mentalità e nell'affrontare squadre più forti di noi in maniera diversa. Questo però fa parte della crescita del nostro gruppo, conosciamo tutti qual è il nostro obiettivo e per fortuna mercoledì abbiamo subito l'occasione per dimostrare che questo è stato solo un incidente".