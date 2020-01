Fonte: dall'inviato Davide Soattin

Parole da grande condottiero per Leonardo Semplici, che al termine del saluto che i tifosi hanno riservato alla squadra in vista del derby con il Bologna, ha parlato così: “Grazie di essere venuti, ci ha fatto davvero molto piacere condividere con voi questo momento particolare. Speriamo di poterci togliere quelle soddisfazioni che tutti noi meritiamo. Sicuramente, la nostra unità è la nostra forza, ovvero quel grande insieme che abbiamo creato in tutti questi anni. Quindi mi auguro che da qui alla fine si continui così. Portiamo sempre in alto questi colori”.