TMW - Spalletti: "Florenzi-Valencia? Forse ha scelto lui per giocare di più"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di PhotoViews

La cessione di Alessandro Florenzi, in prestito dalla Roma al Valencia, è stato uno degli affari più importanti del calciomercato invernale. Nel corso dell'intervista rilasciata a margine degli Italian Sport Awards, Luciano Spalletti, ex tecnico dei giallorossi, ha commentato così: "Purtroppo quando si lavora in un posto si ha a che fare con le cose di quel posto. E non si può accostare questo momento a un altro momento, è una valutazione che va fatta in tempo reale, dentro il contesto lavorativo del momento. Non so rispondere. Florenzi è sicuramente un buon calciatore. L'hanno dato in prestito, può darsi che anche lui abbia scelto di andare a giocare per trovare più spazio. Non sono come è andata".